Beşiktaş Çocuk Korosu'ndan Anneler Günü'ne özel şarkı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Beşiktaş Çocuk Korosu'ndan Anneler Günü'ne özel şarkı - Son Dakika

Beşiktaş Çocuk Korosu'ndan Anneler Günü'ne özel şarkı

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Çocuk Korosu Anneler Günü için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş Çocuk Korosu'ndan Anneler Günü'ne özel şarkı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Çocuk Korosu Anneler Günü için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Söz ve müziği besteci Muammer Sun'a ait olan 'Annelerimize Türkü' adlı şarkıyı anneleriyle birlikte, annelerinden uzak olan kişiler için seslendiren çocukların performansı hem izleyenlerin beğenisini kazandı hem de duygulandırdı.

Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü koronavirüs salgınının gölgesinde kaldı. Hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl bir arada olamayanlar için Anneler Günü uzakta geçecek. Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu da annelerinden uzakta olan kişiler için evde anneleriyle birlikte sözü ve müziği değerli besteci Muammer Sun'a ait olan 'Annelerimize Türkü' adlı şarkıyı seslendirdi. Anneleriyle birlikte seslendirdikleri o anları kaydeden çocuklar Anneler Günü için çok özel ve çok anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından en değerli varlığımız annelerimiz için Beşiktaş Çocuk Korosu'nun çektiği videoyu paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Beşiktaş Çocuk Korosu'ndaki çocuklarımız bu kez anneleriyle birlikte, sözü ve müziği değerli besteci Muammer Sun'a ait 'Annelerimize Türkü' adlı şarkıyı seslendirdiler. Ne de gerçek anlatmış Sun; "Her evin çilesi çok. Analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok."


Beşiktaş Belediyesi, Anneler Günü, Beşiktaş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:01 Kaynak: DHA


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