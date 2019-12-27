Beşiktaş Çocuk Korosundan müzik şöleni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Çocuk Korosundan müzik şöleni - Son Dakika

Beşiktaş Çocuk Korosundan müzik şöleni

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu sezonun ilk konserinde seyircilerle interaktif bir konser düzenleyerek, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Beşiktaş Çocuk Korosundan müzik şöleni, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu sezonun ilk konserinde seyircilerle interaktif bir konser düzenleyerek, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.


2016 yılından bu yana çalışmalarını Beşiktaş Belediyesi bünyesinde sürdüren Beşiktaş Çocuk Korosu, 65 kişilik kadrosu ile sezonun ilk konserinde seyircilerle interaktif bir konser verdi. Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yanı sıra söz yazarları ve sanatçılarla birlikte, korodaki çocukların aileleri katıldı. Sunumunu ve şefliğini Güneş Kaya'nın yaptığı konser, katılımcılardan tam not aldı. Çocuklara sanatı sevdirmek ve müziğe yönlendirmek amaçlı kurulan koro, geceye katılan sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.


"Çok önemli bir koro, uluslararası boyutta yarışmalara katılmalarını sağlayacağız"


Gecenin sonunda sahneye çıkarak konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Yaklaşık bir yıldır çok yoğun bir süreci geçiriyoruz, çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Ama şunu ifade edeyim, bugün o bir senelik yorgunluğun tamamını üzerimizden attık. İnanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir mutluluk. Çok teşekkür etmek gerekiyor. Hem yabancı dillerde şarkılar söyledikleri için hem çok sesli şarkılar söyledikleri için, bende birazcık anlarım bunu yapmak çok da kolay değildir. Çok başarılı bir koro, İnşallah bu koroyu çok önemli yerlere taşıyacağız. Uluslararası boyutta yarışmalara katılmalarını belki de sağlayacağız. Beşiktaş Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Olumsuz günler yaşıyoruz, onlar bizim umudumuz, bu umudumuzu diri tutacağız" dedi.


"Ben şarkı söylerken büyüdüğümü hissediyorum"


Konserin ardından korodaki çocuklar duygularını anlattı. Bu tür etkinliklerde büyüdüğünü söyleyen korodaki küçük çocuk, "Bir çocuğun başına gelebilecek bence en güzel şey. Çünkü, koroda şarkı söylerken, hem öğretmenimiz, hem arkadaşlarımız çok eğleniyoruz. Ben şarkı söylerken kendimin büyüdüğünü ve hem böyle işlere girdiğim için gururluyum" dedi. Başka bir çocuk ise, "Konser çok güzel, oraya çıkmakta çok güzel bir his. Ama her konserden sonra ayaklarınız çok ağrıyor. Konser çok güzeldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
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