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Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır - Son Dakika

Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır

20.06.2021 14:34

Beşiktaş'ta attığı 23 golle çifte kupalı sezonun yıldızları arasında yer alan Cyle Larin için karar verildi. Yönetim, İngiliz ekiplerinin transfer listesinde bulunan Kanadalı hücumcunun değerini 13 milyon Euro (135 milyonTL) olarak belirledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da çok beğendiği Larin, profesyonelliği ve takıma kattığı enerjiyle gözde oyuncular arasında. Larin'den gelecek 13 milyon euro ile daha düşük paraya ona benzer bir oyuncu takıma dahil edilecek.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 45 maça çıkıp takımın en çok görev yapan futbolcusu olan Cyle Larin, çoğunlukla kanat hattında tamamlayıcı golcü olarak görev yaptığı döneme damgasını vurdu. Rakip fileleri 23 kez havalandırarak elde edilen çifte kupanın ana mimarları arasında yer alan Kanadalı futbolcu, ek olarak 6 da asist yaparak tam 29 gole katkıda bulundu.

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Kulüple 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında olan 25 yaşındaki isim için, karar verildi. Yönetim, yetenekli yıldız için 13 milyon Euro'luk (135 milyon TL) değer belirledi. Bu miktarın karşılanması halinde Larin'in gidişine onay verileceği futbolcunun menajerine iletildi.

(Fanatik)

Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır

Türk Lirası, Cyle Larin, Beşiktaş, Euro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır - Son Dakika Spor


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