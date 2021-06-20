Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 45 maça çıkıp takımın en çok görev yapan futbolcusu olan Cyle Larin, çoğunlukla kanat hattında tamamlayıcı golcü olarak görev yaptığı döneme damgasını vurdu. Rakip fileleri 23 kez havalandırarak elde edilen çifte kupanın ana mimarları arasında yer alan Kanadalı futbolcu, ek olarak 6 da asist yaparak tam 29 gole katkıda bulundu.

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Kulüple 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında olan 25 yaşındaki isim için, karar verildi. Yönetim, yetenekli yıldız için 13 milyon Euro'luk (135 milyon TL) değer belirledi. Bu miktarın karşılanması halinde Larin'in gidişine onay verileceği futbolcunun menajerine iletildi.

(Fanatik)