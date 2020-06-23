Beşiktaş'da cadde sular altına kaldı - Son Dakika

- Beşiktaş'da cadde sular altına kaldı

Vatandaşlar su içinde yürüdü

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı.

Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy'de cadde sular altında kaldı. Otobüsler ve araçlar yağmur sularının içinde güçlükle ilerlerken, bazı vatandaşlarda sularının içinden yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı. Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy'de cadde sular altına kaldı. Yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Otobüsler ve araçlar yağmur sularının içinde güçlükle ilerlemeye başladı. Bazı vatandaşlarda yağmur sularının içinden yürümek zorunda kaldı.