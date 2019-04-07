Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'da İstinat Duvarı Çöktü

Beşiktaş'da İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

İSTANBUL (AA) Yıldız Parkı'nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.

Beşiktaş'da İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
İSTANBUL (AA) Yıldız Parkı'nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.

Yıldız Mahallesi Müvezzi Sokak'ta Yıldız Parkı'nın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çökerken park halindeki 2 araç zarar gördü.

Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Araçlar sahipleri tarafından çekildi.

Duvarın çökme sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:25 Kaynak: AA

Polis, Yıldız Mahallesi, Araç, Güncel
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