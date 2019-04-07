Beşiktaş'da İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
İSTANBUL (AA) Yıldız Parkı'nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.
İSTANBUL (AA) Yıldız Parkı'nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü. Yıldız Mahallesi
Müvezzi Sokak'ta Yıldız Parkı'nın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çökerken park halindeki 2 araç zarar gördü.
Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis
, olay yerine güvenlik şeridi çekti.
Araçlar sahipleri tarafından çekildi.
Duvarın çökme sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:25 Kaynak: AA
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