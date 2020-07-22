Beşiktaş'da maske takmayanlara tek tek ceza kesildi - Son Dakika

Beşiktaş'da maske takmayanlara tek tek ceza kesildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı. İş yerlerinde yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs (Covid-19) kapsamında açık alanlarda maske takma zorunlu hale getirilmesinin ardından Beşiktaş'ta Polis ve Zabıta ekipleri maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimler sırasında vatandaşların çoğunun maske taktığı gözlendi. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarılırken, yanlarında olduğu halde maske takmayan kişilere ise 900'er lira ceza kesildi.

Bir iş yerine ceza yazıldı

Ekipler ilçede bulunan kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler mekanlarda sosyal mesafe, dezenfektan ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı noktasında incelemelerde bulundu. Genel olarak belirlenen kurallara uyulduğu gözlenirken, kuralların ihlal edildiği bir iş yerine ekipler tarafından ceza yazıldı.