- Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi - Son Dakika

- Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi

25.01.2021 15:32

- Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi Beşiktaş'taki feci saldırıya ilgili zanlının kimliği tespit edildi.

- Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'taki feci saldırıya ilgili zanlının kimliği tespit edildi. Polis ekipleri her yerde Hasan Hüseyin Y. zanlıyı arıyor.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen Rusya uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceldi. Kamera kayıtlarının ardından eşkali belli olan Hasan Hüseyin Y. isimli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

- Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi
- Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi
- Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi
- Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi

Münir Karaloğlu, Beşiktaş, Rusya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi - Son Dakika


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