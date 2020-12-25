Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

25.12.2020 14:33
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda MKE Ankaragücü ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda diğer oyuncular, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla antrenman başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının yapıldığı idman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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