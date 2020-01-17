Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan ve tedaviyle rehabilitasyon süreçlerine devam edilen futbolcular Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens'in katılmadığı belirtildi.

Diğer futbolcuların taktik ve kondisyon ağırlıklı geçen antrenmana pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacaklarını antrenmanla tamamlayacak.

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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