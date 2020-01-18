Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

34 dakika önce

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularının ardından açma-germe ile başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maç için tesislerde kampa girdi.

Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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