Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika Spor

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

11 dakika önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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