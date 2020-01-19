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Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
11 dakika önce
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
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