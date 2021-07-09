Beşiktaş, denge ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştı.

Salonda ısınma ve açma germe çalışması ile başlayan idman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.