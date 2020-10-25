Beşiktaş, Denizli'ye geldi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, Denizli'ye geldi.

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