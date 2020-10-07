Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan; Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın katılmadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00'da yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL