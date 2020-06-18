Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile sona erdi.Beşiktaş, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar saat 16.00'da uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.