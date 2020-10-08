Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2, pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)