Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
25.02.2021 21:17
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. - İSTANBUL
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