Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır
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Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı.


BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Çalışma öncesi futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Teknik Direktör Abdullah Avcı, tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Antrenmanı Yardımcı Antrenör Recep Uçar yönetti.


Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar ile devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.


Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. - İSTANBUL

Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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