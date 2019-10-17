Son Dakika Haberleri: Beşiktaş deplasmanda mağlup
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Beşiktaş deplasmanda mağlup

14 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vidnoje Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-16 geride kapatan Beşiktaş, devreye ise 40-39 önde girdi.

Beşiktaş deplasmanda mağlup, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vidnoje Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-16 geride kapatan Beşiktaş, devreye ise 40-39 önde girdi. Büyük bir çekişme olan üçüncü çeyrek 62-62'lik eşitlikle tamamlandı. Son çeyrekte daha etkili oynayan ev sahibi takım salondan 80-71 galip ayrıldı.


Siyah-beyazlı ekipte Yvonne Anderson'ın 28 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Beşiktaş, Moskova, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:32 
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