Beşiktaş deplasmanda mağlup
14 dakika önce
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vidnoje Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-16 geride kapatan Beşiktaş, devreye ise 40-39 önde girdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vidnoje Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-16 geride kapatan Beşiktaş, devreye ise 40-39 önde girdi. Büyük bir çekişme olan üçüncü çeyrek 62-62'lik eşitlikle tamamlandı. Son çeyrekte daha etkili oynayan ev sahibi takım salondan 80-71 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekipte Yvonne Anderson'ın 28 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:32
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