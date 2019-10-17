Beşiktaş deplasmanda mağlup

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vidnoje Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-16 geride kapatan Beşiktaş, devreye ise 40-39 önde girdi. Büyük bir çekişme olan üçüncü çeyrek 62-62'lik eşitlikle tamamlandı. Son çeyrekte daha etkili oynayan ev sahibi takım salondan 80-71 galip ayrıldı.



Siyah-beyazlı ekipte Yvonne Anderson'ın 28 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.