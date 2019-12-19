Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı! N'Koudou takımla çalıştı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı! N'Koudou takımla çalıştı... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı! N'Koudou takımla çalıştı...

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı! N'Koudou takımla çalıştı..., System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı.


Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.


İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. Kevin N'Koudou takımla çalışmalara başladı.


Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupa maçı sonrası soruları yanıtladı...


Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:31 
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