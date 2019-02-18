Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Derbi Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş Derbi Hazırlıklarına Start Verdi

58 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Derbi Hazırlıklarına Start Verdi, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:07 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
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