Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından 2 gün izin yapan siyah-beyazlılar, antrenmanlarına dün başladı. Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada gözündeki problem devam eden Oğuzhan Özyakup yer almadı. Golcü oyuncu Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. İstasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. İdmanın sonunda Larin, Güven, Quaresma, Kagawa ve Gökhan Gönül şut çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
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