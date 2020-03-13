Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programına devam ettiği ifade edildi.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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