Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve dar alan oyunlarıyla devam ettiği, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla da tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.