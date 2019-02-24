Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

44 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
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