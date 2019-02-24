Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı
44 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe
'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:30 Kaynak: AA
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