Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, sakatlıkları bulunan Douglas ve Dorukhan dışında tam kadro çalıştı.


Süper Lig'in 16. haftasında 2019'un son derbisini Fenerbahçe deplasmanında oynayacak olan Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürerken, sakatlıkları bulunan Douglas ve Dorukhan takımdan ayrı çalıştı. Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da takip etti. Kondisyon ve taktik çalışması olarak yapılan antrenman ısınma koşuları, istasyon çalışması ve açma-germe hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas idmanı yapan futbolcular ardından tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması yaptı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:54 Kaynak: İHA
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