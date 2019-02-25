Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Derbi İçin Yola Çıktı

Beşiktaş Derbi İçin Yola Çıktı

1 saat önce

Bu akşam Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için Beşiktaş kafilesini götüren otobüs Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Beşiktaş Derbi İçin Yola Çıktı, System.String[]
Bu akşam Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için Beşiktaş kafilesini götüren otobüs Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Takım otobüsünün çıkışı sırasında bir grup taraftar, tesislerin dışındaki tel örgülere pankart asarak ve tezahürat yaparak takımlarına destek verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:22 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
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