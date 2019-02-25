Beşiktaş Derbi İçin Yola Çıktı
1 saat önce
Bu akşam Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için Beşiktaş kafilesini götüren otobüs Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.
Bu akşam Fenerbahçe
ile oynanacak derbi maçı için Beşiktaş
kafilesini götüren otobüs Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.
Takım otobüsünün çıkışı sırasında bir grup taraftar, tesislerin dışındaki tel örgülere pankart asarak ve tezahürat yaparak takımlarına destek verdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:22 Kaynak: İHA
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