Beşiktaş, derbi için yola çıktı
30 dakika önce
- Beşiktaş, derbi için yola çıktıİSTANBUL - Beşiktaş kafilesi, Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:06 Kaynak: İHA
- Beşiktaş, derbi için yola çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş kafilesi, Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.
Süper Lig'in 9. haftasında sahsında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, stada gitmek üzere yola çıktı. Nevzat Demir tesislerinden taraftarların coşkulu tezahüratları ile yola çıkan siyah-beyazlılar, saat 19.00'da Galatasaray ile karşılaşacak.
Ryan Donk derbide forma giyemeyecek! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u 4-0 yendi Vedat Muriç'in menajerinden Inter açıklaması!