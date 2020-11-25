Beşiktaş derbi mesaisine devam etti - Son Dakika

Beşiktaş derbi mesaisine devam etti

25.11.2020 15:02
Beşiktaş derbi mesaisine devam etti, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile Sayman ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay da izledi. Basına kapalı gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları sonrası taktik program uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş derbi mesaisine devam etti
Beşiktaş derbi mesaisine devam etti
Beşiktaş derbi mesaisine devam etti
Beşiktaş derbi mesaisine devam etti

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş derbi mesaisine devam etti - Son Dakika Spor


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