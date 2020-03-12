Beşiktaş derbi öncesi taktik ve kondisyon çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş derbi öncesi taktik ve kondisyon çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş derbi öncesi taktik ve kondisyon çalıştı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş derbi öncesi taktik ve kondisyon çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.

Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi

Son Dakika Haberleri
21:38 OMÜ'de "14 Mart Tıp Bayramı" sergisi
21:37 Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu
21:36 Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2)
21:36 Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu
21:36 Süper Loto çekildi (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:38:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş derbi öncesi taktik ve kondisyon çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]