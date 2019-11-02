Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...
Son Dakika Spor Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...

Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...

7 saat önce

BEŞİKTAŞHafta içinde, Türkiye Kupası'nda 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor, birçok as oyuncusunu dinlendirdiği maçta turu kalecisi Boffin'in penaltılardaki kurtarışlarıyla geçebildi.

Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu!
Alanyaspor ile Başakşehir yenişemedi! Antalyaspor-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Göğüslerini açtığı için statlardan men edilen Julia Rose yine göğsünü gösterdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 20:01:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]