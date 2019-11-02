Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...
7 saat önce
BEŞİKTAŞHafta içinde, Türkiye Kupası'nda 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor, birçok as oyuncusunu dinlendirdiği maçta turu kalecisi Boffin'in penaltılardaki kurtarışlarıyla geçebildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
2.11.2019 20:01:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...