Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı - Son Dakika

Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

6 saat önce

Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.

Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:11 Kaynak: DHA
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