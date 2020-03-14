Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı - Son Dakika

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Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
6 saat önce
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:11 Kaynak: DHA
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
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