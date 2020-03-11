Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek - Son Dakika
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Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek

6 saat önce

Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek, System.String[]

Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Derbi mücadelesinde Galatasaray - Beşiktaş maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacakken, Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin 26'ncı haftasında görev alacak hakemler şöyle:

13 Mart Cuma

20: 00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

20: 00 Kasımpaşa - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

14 Mart Cumartesi

14: 00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği (Cüneyt Çakır)

17: 00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Atilla Karaoğlan)

20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (Hüseyin Göçek)

15 Mart Pazar

13: 30 Hes Kablo Kayserispor - BTC Turk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)

16: 00 Trabzonspor  - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19: 00 Galatasaray  - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

16 Mart Pazartesi

20: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)


- İstanbul
Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: DHA
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