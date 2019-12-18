Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek - Son Dakika
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Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

6 saat önce

Süper Lig'in 16'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek, System.String[]

Süper Lig'in 16'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

16'ncı haftada görev alacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma

Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

21Aralık Cumartesi

15: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)

17: 30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü (Abdulkadir Bitigen)

20: 00 Göztepe  - Galatasaray (Serkan Tokat)

22 Aralık Pazar

14: 00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor    (Halis Özkahya)

16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

19: 00 Fenerbahçe  - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)

23 Aralık Pazartesi

20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

20: 00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Hüseyin Göçek)


- İstanbul
HALİL UMUT MELER, Cüneyt Çakır, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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