Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 16'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
16'ncı haftada görev alacak hakemler şöyle:
20 Aralık CumaAntalyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
21Aralık Cumartesi15: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)17: 30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü (Abdulkadir Bitigen)20: 00 Göztepe - Galatasaray (Serkan Tokat)
22 Aralık Pazar14: 00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)19: 00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)
23 Aralık Pazartesi20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)20: 00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Hüseyin Göçek)