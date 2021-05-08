Beşiktaş derbisinin 11'leri açıklandı

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

Derbi haftasında kayıp istemeyen Fenerbahçe, Ankaragücü'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

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