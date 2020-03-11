Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan... - Son Dakika Spor

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan...

6 saat önce

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan dolayı antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan..., System.String[]

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan dolayı antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. - İSTANBUL

Henry Onyekuru, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
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