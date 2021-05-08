Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak derbi maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan'ın görev yapacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 40'ıncı haftasında bu akşam saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.