Son Dakika Haberleri: Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti
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Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti

1 saat önce

- Genel görüntüler Dua okunması 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın son gününde şehitliği ziyaret eti.

- Genel görüntüler
Dua okunması
1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın son gününde şehitliği ziyaret eti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından katılanlara pilav dağıtıldı.
Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:43 Kaynak: AA
Cengiz Sarıkaya, Güncel
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