Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti
1 saat önce
- Genel görüntüler Dua okunması 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın son gününde şehitliği ziyaret eti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:43 Kaynak: AA
- Genel görüntüler
Dua okunması
1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya
İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın son gününde şehitliği ziyaret eti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından katılanlara pilav dağıtıldı.
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