Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti
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Edirnekapı'da düzenlenen etkinlikten görüntüler İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın üçüncü gününde şehitliği ziyaret eti.
Edirnekapı'da düzenlenen etkinlikten görüntüler İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın üçüncü gününde şehitliği ziyaret eti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından katılanlara pilav dağıtıldı. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:03 Kaynak: AA
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