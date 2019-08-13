Son Dakika Haberleri: Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti
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Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti

16 dakika önce

Edirnekapı'da düzenlenen etkinlikten görüntüler İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın üçüncü gününde şehitliği ziyaret eti.

Edirnekapı'da düzenlenen etkinlikten görüntüler İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın üçüncü gününde şehitliği ziyaret eti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından katılanlara pilav dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:03 Kaynak: AA
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