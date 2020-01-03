Beşiktaş devre arası kampı için Antalya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş devre arası kampı için Antalya'ya geldi - Son Dakika Spor

Beşiktaş devre arası kampı için Antalya'ya geldi

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını 10 Ocak tarihine kadar Antalya'da yapacak olan Beşiktaş, kamp için bu şehre geldi.

Beşiktaş devre arası kampı için Antalya'ya geldi, System.String[]

İkinci yarı hazırlıklarını 10 Ocak tarihine kadar Antalya'da yapacak olan Beşiktaş, kamp için bu şehre geldi. Siyah-beyazlılar ilk idmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak.


Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Beşiktaş, kamp çalışmaları için kente geldi. 10 Ocak tarihine kadar kamp yapıp 2 de hazırlık maçı oynayacak olan siyah-beyazlıları Antalya'da taraftarlar karşıladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, 31 futbolcuyu Antalya kampına dahil ederken bu isimler arasında Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı. Futbolcular havalimanından tezahüratlar eşliğinde çıkarken, taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı ve tecrübeli isim Atiba Hutchinson'a çiçek verdi. Bu arada Abdullah Avcı, otobüse bindikten sonra, takımı karşılamak için okula gitmediğini belirten 13 yaşındaki bir taraftar için tekrar otobüsün kapısına geldi ve genç taraftarın fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Takım otobüsüyle alandan ayrılan ve kamp yapılacak otele giden siyah-beyazlılar, Antalya'daki ilk idmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak. - ANTALYA

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi
85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek

Son Dakika Haberleri
22:18 Arsenal'in transferde yeni hedefi: Merih demiral - Son Dakika Spor
22:16 THY Euroleague: Anadolu Efes: 101 - Khimki Moskova: 82 - Son Dakika Spor
22:14 Galatasaray, Saracchi'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
22:13 Galatasaray, Onyekuru'yu KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
22:12 Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere... - Son Dakika Spor
22:10 Son Dakika: Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
21:15 Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder'i takımında görmek istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş devre arası kampı için Antalya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]