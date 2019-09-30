Beşiktaş dibe batmaktan kurtulamıyor

6 maçta 5 puan ve düşme hattı

Abdullah Avcı destek, taraftar istifa istiyor

Yeni transferlerin katkısı sıfır

Olağanüstü kongre Beşiktaş'ı kurtaracak mı?

Çebi'nin yakınları: "Aday olmazsak bizi semte bile sokmazlar"

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Süper Lig'de dün akşam deplasmandaki 4-1'lik Trabzon spor yenilgisiyle 6'ncı hafta sonunda 16'ncı sıraya gerileyen Beşiktaş, hem yönetim, hem ekonomik, hem de takım bazında tam anlamıyla dibe batmaktan kurtulamıyor.

Daha geçen sezon Quaresma, Babel, Negredo, Pepe ve Adriano gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Beşiktaş, bu sezon Burak Yılmaz haricinde korkulan futbolcusu olmayan, sıradan bir ekip haline dönüştürülürken, büyük umutlar beslenen teknik direktör Abdullah Avcı da taktik açıdan hayal kırıklığı yaşattı. Başkan Fikret Orman ise yöneticilerle birlikte önüne geçemediği ekonomik sıkıntıların artması ve takımın galibiyet bile alamaması sonrası olağanüstü kongre kararı almış durumda.

6 MAÇTA 5 PUAN ALAN VE DÜŞME HATTINA GELEN TAKIM

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ve 7 yeni transfer ile giren Beşiktaş'ta en büyük soru işareti, tam bir sistem hocası olan Avcı'nın, bunu ne kadar sürede takıma adapte edeceği konusundaydı.

Yapılan transferlerin en başından soru işareti olduğu bir ortamda, gol atılamayan hazırlık maçlarında başlayan endişeler, lig başladıktan sonra her hafta artan bir güvensizliğe dönüşmüş durumda. Sürekli olarak topa sahip olmanın öneminden bahseden Avcı'nın takımı, 6'ncı hafta sonunda topa sahip olan ama hücum üretemeyen, gol atamayan ve üstüne üstlük maç başına 2.3 gol yeme ortalaması olan bir takım haline geldi. 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlılar, düşme hattı olan 16'ncı sıraya kadar gerilerken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Averaj açısından da facia bir görüntü sergileyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'yle beraber 7 resmi maçta 10 gol atıp, 16 gol yedi ve -6 averaja sahip oldu.

ABDULLAH AVCI DESTEK, TARAFTAR İSTİFA İSTİYOR

Gelinen bu noktada Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, taraftarlardan destek isterken, siyah beyazlı takıma gönül verenler pek de aynı fikirde değil.

İlk beş haftada takımın durumundan Fikret Orman'ı sorumlu tutarak tüm eleştiri ve protestoları Orman ve yönetim etrafında yoğunlaştıran Beşiktaşlılar, olağanüstü kongre kararının ardından Trabzon mağlubiyetiyle okları bu kez Abdullah Avcı'ya çevirdi. Dün akşam maçın bitiminden itibaren özellikle sosyal medya aracılığıyla Abdullah Avcı'yı istifaya davet eden Beşiktaş taraftarı, takımın başında BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı görmek istiyor. Aslında Abdullah Avcı'ya yönelik protestoların küçük bir bölümü geçen hafta Medipol Başakşehir maçında başlamış ve o maçın 60'ıncı dakikasında tribünler 'Sergen Yalçın' diye bağırmıştı bile. Tüm spor kamuoyu şimdiden Perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde oynanacak Wolverhampton maçında nasıl bir atmosfer yaşanacağını merak ederken, Beşiktaş açısından son derece önemli olan Wolverhampton karşılaşmasında, olası kayıplarda Abdullah Avcı'ya yöneltilecek tepkileri tahmin etmek hiç de zor değil. Yine olası bir puan kaybında Fikret Orman ve yönetime dair protestoların da oldukça yoğun yaşanacağı tahmin ediliyor.

YENİ TRANSFERLERİN KATKISI SIFIR

Beşiktaş'ın yeni transferleri de 7 haftalık süreçte resmen sınıfta kaldı.

Transfer döneminde maliyeti yüksek yıldız oyuncular yerine, yıldız adayı futbolculara yönelen siyah-beyazlılar, yaptıkları 7 yeni transferden hiçbir katkı göremedi. Arsenal'den kiralanan Elneny, oynadığı ilk maçta kırmızı kart görerek 3 maç ceza alırken, 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen Tyler Boyd, hücumda sıfır çekti. Yönetimin transferin son gününde santrfor olarak aldığı, fakat sağ açık oynayan Diaby ve bonservisine 4.5 milyon Euro ödediği N'Koudou da tıpkı Boyd gibi asist ve gol yapamadı. Diğer yeni transferler Douglas ve Rebocho müzmin yedekliğe doğru ilerlerken, beğenilen tek isim şu an sakat olan stoper Victor Ruiz'in de duran toplarda bir etkisi görülmedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE BEŞİKTAŞ'I KURTARACAK MI?

Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş yönetimi futbol takımının içinde bulunduğu bu durumun bir numaralı sorumlusu olarak görülürken, yoğun protestoların sonuncunda olağanüstü kongre kararı aldı.

20 Ekim'de yapılacak kongrenin Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor. Çünkü 2.5 milyarı aşan borcun değil 1 yıl; birkaç yılda ödenmesi pek mümkün değil gibi. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken kredi ve faiz rakamının 500 milyon TL olduğu, futbolcu ödemeleri için de kısa vadede ekstra 100 milyon TL gerektiği kongre kararının ardından en çok dile getirilen iki konu. Başkan Orman ve yönetimin ekonomik sıkıntılar ve kısa vadede ödenmesi gereken bu rakamlarla ilgili resmi açıklama yoluna gitmemeleri de konuşulan rakamsal boyutun gerçekliğini güçlendiren davranışlar.

ÇEBİ'NİN YAKINLARI: "ADAY OLMAZSAK BİZİ SEMTE BİLE SOKMAZLAR"

Kongre sürecinin çok kısa olması muhalefet tarafından şiddetle eleştirilen bir konu. Ancak kısa süre kalsa da kongreye girecek başkan adayları mevcut durumda. Geçen seçimde Fikret Orman'ın karşısına çıkarak aday olan ve ciddi oy alan Hürser Tekinoktay yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

Adaylığı en çok beklenen Ahmet Nur Çebi ise kurmaylarıyla beraber sürekli toplantı halinde ve çok büyük bir vazgeçiş yapmazsa mutlaka aday olacak. Hatta Çebi'in en yakınındaki ve yönetim aday listesinde olacağı kesin olan bir isim "Bu sefer kesin seçime gireceğiz. Aday olmazsak; bizi bırak maça, semte bile sokmazlar artık" diyerek Çebi'nin adaylıktan kaçmayacağını dile getirdi bile.

Yönetim içinden Serdal Adalı'nın da başkanlık için aday olması bekleniyor. Bazı yöneticilerin Adalı'yı açık bir şekilde desteklediği bilinirken Fikret Orman'ın seçimle ilgili nasıl bir tutum takınacağı bu hafta içinde belli olacak.

