Beşiktaş Divan Kurulu Başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Divan Kurulu Başladı

12 dakika önce

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı.

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Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu, tam kadro olarak divan kurulunda yer aldı.

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Kuzey Salonu'nda başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro yer aldığı toplantıda, gündemin ana maddeleri borçlar ve TFF'nin aldığı kararlar.

Ayrıca bir önceki başkan Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalara cevap verecek olan yönetim, kulübü nasıl devraldığını da açıklayacak.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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