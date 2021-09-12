Beşiktaş: "Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit...
12.09.2021 13:22
Beşiktaş: "Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.
Beşiktaş: " Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır." - İSTANBUL
Son Dakika 14:45 Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı 14:31 Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı 14:23 Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu 14:15 Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum 13:16 Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı 12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı 11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti