Beşiktaş: " Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır." - İSTANBUL