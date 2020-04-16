Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği haberleri doğru değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş: 'Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği haberleri doğru değil' - Son Dakika Spor

Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği haberleri doğru değil"

6 saat önce

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu kulübe bildirdiğine yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Beşiktaş:

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu kulübe bildirdiğine yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.


Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir. Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." - İSTANBUL

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:09 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından güzellik sırrını paylaştı
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü         
17:12
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 21:29:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği haberleri doğru değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]