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Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı.
6 saat önce
Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı. - İSTANBUL
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