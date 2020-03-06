Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı.

6 saat önce

Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı.

Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı., System.String[]

Beşiktaş, Douglas'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığını açıkladı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
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