Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın

Beşiktaş sezonun başlamasına sayılı zaman kala transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcu Radja Nainggolan'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Fanatik'in Calciomercato'dan aktardığı habere göre;Radja Nainggolan, Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi. Ayrıca haberde Radja Nainggolan'un menajerinin Beşiktaş ile transfer ücretinin görüşülmesi için Hakan Korkmaz'a bir aylık yetki verdiği yazıldı.