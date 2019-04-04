Beşiktaş, E-sporda Ingame ile İş Birliği Yaptı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, e-spora yatırımlarıyla dikkati çeken Türk şirketlerinden InGame Group ile iş birliği anlaşması imzalayarak BJK Zula takımını kurdu.
Beşiktaş Kulübü
, e-spora yatırımlarıyla dikkati çeken Türk şirketlerinden InGame Group ile iş birliği anlaşması imzalayarak BJK
Zula takımını kurdu. Vodafone Park
'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş E-Sports Yöneticisi Erman İpci ve InGroup CEO
'su Alpay Alptekin katıldı.
Anlaşmanın ile ilgili konuşan Erman İpci, Beşiktaş Zula E-Spor takımının da yer alacağı iki etkinliğin Vodafone Park'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Burada ilklerin buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Bu işe yatırım yapan ilk spor kulübüyüz. Beşiktaş olarak marka değerini arttıracak işler yapmak hedefimiz. Dünya genelinde birçok takım kurduk ve bunları yarıştırıyoruz. Bu takımların yüzde 80'i yurt dışında mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.
InGame Group'un yüzde yüz yerli ve milli bir şirket olduğuna dikkati çeken Alpay Alptekin ise Beşiktaş'ın e-spora yatırım yapan ilk geleneksel spor kulübü olduğunu ifade ederek, "Geleneksel bir spor kulübünün böyle bir fırsatı görüp değerlendirmesi beni mutlu ediyor. Bu iş birliği futboldan sonra ülkemizde en çok takip edilen spor dalı olan e-spor alanında yeni ufuklar açacaktır. Milyonlarca Beşiktaşlı Zula'cıya hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Beşiktaş'ın sosyal enerjisi ve bizim teknik kapasitemizi birleştirince Türk e-spor takımları hem bilişimde hem oyunda bir marka olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:48 Kaynak: AA
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