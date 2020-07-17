Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde sona yaklaştı!
Beşiktaş Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi.Yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş, Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi.
Beşiktaş Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş, Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.
Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanmadı bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:49
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