Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde sona yaklaştı!

Beşiktaş Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi.







Yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş, Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.



Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanmadı bekleniyor.