Son Dakika Haberleri: Beşiktaş efsanelerinden Abdullah Avcı'ya ziyaret
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Beşiktaş efsanelerinden Abdullah Avcı'ya ziyaret

1 saat önce

Beşiktaş'ın efsane isimleri, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Beşiktaş efsanelerinden Abdullah Avcı'ya ziyaret, System.String[]

Beşiktaş'ın efsane isimleri, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki ziyaret, Slovan Bratislava maçı öncesinde Avcı'ya moral oldu.


Beşiktaş'ın efsane futbolcuları, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Slovan Bratislava maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti ve moral verdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen eski yıldızlardan Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Metin Doğan Timur, Ziya Doğan, Süleyman Oktay, Ömer Gülen, Kadir Akbulut, Recep Çetin, Zülal Gök ve Oktay Aydaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya başarı dileklerinde bulunurken çiçek verdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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