Beşiktaş, eksik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program ve şut çalışması ile sona erdi.



İdmana milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. İzinden dönen Abdoulay Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Ümraniyespor ile Ümraniye Stadı'nda oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. - İSTANBUL